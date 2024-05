Großbrand in leer stehender Villa: Schwierige Löscharbeiten

Dresden - Eine leer stehende Villa hat in der Nacht auf Donnerstag im Dresdner Stadtteil Loschwitz gebrannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des Windes und eines schlechten Zugangs schwierig, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach stand das Gebäude bereits beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. Zudem herrschte ein starker Funkenflug, der durch böigen Wind angefacht wurde. Der Einsatz sei am Donnerstagmorgen bisher nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es seien noch rund zehn Einsatzkräfte vor Ort, um einzelne Glutnester zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Wegen des schweren Zugangs und der akuten Ein- und Absturzgefahr löschten die Einsatzkräfte das Feuer nur von außen, wie es hieß. Zwischenzeitlich drohte eine Giebelwand einzustürzen, weshalb sich die Feuerwehrleute zunächst zurückzogen. Von mehreren Seiten wurde das Gebäude schließlich gelöscht. Gegen 3.30 Uhr war der Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle, zum Einsatz kam dazu auch eine Drohne mit Wärmebildkamera.

60 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wegen des Brandes kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Körnerweges. Für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr keine Gefahr, da der Rauch nach oben abzog. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.