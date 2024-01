Großbrand in Lagerhalle bei Leipzig

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Leipzig - In einer Lagerhalle in Markranstädt bei Leipzig ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr habe mit den Löscharbeiten begonnen, teilte die Polizei am Dienstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.