Bremen - In Bremen-Industriehäfen hat sich durch einen Großbrand eine starke Rauchentwicklung gebildet. „Die Rauchsäule steht über Bremen“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Mehrere Löschzüge seien auf dem Weg in den Ortsteil der Hansestadt. Die Bürger wurden gebeten, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.