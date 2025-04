Großbrand in Industrieanlage in Bernburg

In Bernburg steht ein Gebäude auf einem Industriegelände in Flammen. (Symbolbild)

Bernburg - In den frühen Morgenstunden ist in einer Industrieanlage in Bernburg (Salzlandkreis) ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben der Feuerwehr steht ein größeres Gebäude in Flammen. Einsatzkräfte aus Bernburg und Theißen sind vor Ort, die Löscharbeiten dauern an.

Ersten Erkenntnissen zufolge befinden sich keine Menschen auf dem Gebäude. Wegen der starken Rauchentwicklung und möglicher Giftstoffe wurde eine Warnung für das Gebiet im Umkreis von fünf Kilometern herausgegeben. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.