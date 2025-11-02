weather wolkig
Dichter Rauch über Berlin: Ein Industriekomplex steht lichterloh in Flammen.

Von dpa 02.11.2025, 07:05
Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Berlin - Ein Industriegebäude steht in Berlin-Lichterfelde in Brand. Neben einer Lagerhalle sollen noch weitere angrenzende Gebäude in Flammen stehen, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt erstrecke sich der brennende Komplex auf rund 400 Quadratmeter. Die Feuerwehr versucht mit zahlreichen Einsatzkräften, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern.