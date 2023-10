Videos in den Sozialen Medien zeigen, wie hohe Flammen aus einer Parkgarage schlagen. Der Flughafen-Betrieb wurde komplett eingestellt.

Großbrand am Londoner Flughafen Luton legt Flugverkehr lahm

Flammen schlagen aus der obersten Etage eines mit vielen Autos besetzten Parkhauses am Londoner Flughafen Luton (Screenshot aus einem bei X geposteten Video).

London - Ein Großbrand am Londoner Flughafen Luton hat den Flugbetrieb an dem Airport am Abend zum Erliegen gebracht. „Alle Flüge sind derzeit ausgesetzt, während Einsatzkräfte eine Brand im Terminal Parkplatz 2 bekämpfen“, teilte der Flughafen auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit.

Der Zugang zum Flughafen sei derzeit eingeschränkt, hieß es weiter. Die Menschen wurden aufgerufen, nicht anzureisen. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Flammen aus der obersten Etage eines mit vielen Autos besetzten Parkhauses schlugen. Von dem Brand stieg dicker schwarzer Rauch auf.