Es ist eine Art Plattenbau aus Holz. Das Schweizer Unternehmen Nokera will den Wohnungsbau vorantreiben. Aber lange war es still um die Fabriken im Jerichower Land.

Ein Wohngebäude in serieller Holzbauweise des Unternehmens Nokera. Das Unternehmen aus dem Jerichower Land baut mehr als 360 Wohnungen in Mannheim.

Möckern/Mannheim - Das Wohnungsbauunternehmen Nokera mit Standorten im Jerichower Land setzt einen Großauftrag in Mannheim um. Insgesamt geht es um 361 Neubauwohnungen in serieller Holzbauweise, die bei einem Neubauprojekt in Baden-Württemberg entstehen. Produktionsstandorte sind nach Unternehmensangaben die Nokera-Werke in Möckern und Burg.

Das Schweizer Unternehmen hat sich auf die serielle Produktion von vorgefertigten Decken- und Wandbauteilen aus Holz spezialisiert. Nach eigenen Angaben betreibt sie bei Magdeburg die weltweit größte serielle Holzbaufabrik. Jährlich können in der Fabrik bis zu 30 0000 Wohneinheiten gebaut werden.

Nach Angaben des kommunalen Wohnungsbauunternehmens GBG in Mannheim entsteht bei dem Neubauprojekt eine Gesamtwohnfläche von 27 500 Quadratmetern, was in etwa der Fläche von fast vier Fußballfeldern entspricht. Die ersten Wohnungen seien bereits gebaut, 194 Wohnungen befänden sich noch im Bau und sollen bis 2025 fertiggestellt werden.