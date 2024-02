Diesmal wollen es die Freien Wähler in Sachsen in den Landtag schaffen. Ein krisenerprobter und prominenter Kommunalpolitiker führt sie an - als Spitzenkandidat mit großem Rückhalt.

Grimma - Der parteilose Oberbürgermeister von Grimma, Matthias Berger, führt nun auch offiziell die Liste der Freien Wähler (FW) in Sachsen zur Landtagswahl am 1. September an. Der 56-Jährige wurde laut Mitteilung am Samstag einstimmig von der Landeswahlversammlung zum Spitzenkandidaten gewählt. Die hohe Zustimmung für ihn sei ein klares Zeichen der Unterstützung und des Vertrauens in die Führungskompetenz und politische Vision von Berger, sagte Landesvorsitzender Thomas Weidinger.

Berger schwor die Anwesenden auf einen harten Wahlkampf ein. „Wir können und wollen die Zukunft Sachsens positiv gestalten.“ Die Menschen seien dazu bereit, es brauche aber ein „klares Zeichen für Veränderung“ - und dafür stünden die Freien Wähler. Sowohl Berger als auch Weidinger, der auf Platz zwei der Landesliste steht, sind auch angesichts breiter Unterstützung auf kommunaler Ebene zuversichtlich, dass die Freien Wähler im September den Einzug in den Landtag schaffen.

2019 hatten sie ihn mit 3,4 Prozent der Zweitstimmen verpasst. In Ihrem Programm für 2024 haben die Freien Wähler den ländlichen Raum und kommunale Finanzen in den Mittelpunkt gerückt. Weitere Schwerpunkte sind die Themen Bildung, Familie, Wirtschaft und Innere Sicherheit.