Erfurt - Der Himmel über Thüringen wird nach Prognosen am Mittwoch durchweg grau. Der Tag startet mit vielen Wolken und vereinzelt mit Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch im Tagesverlauf zeigt sich der Himmel bedeckt. Es bleibt überwiegend trocken. Bis auf acht Grad klettern die Temperaturen. Gegen Abend ist laut DWD mit auffrischendem Wind zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag gibt es dann mäßig bis böigen Wind. Dazu bleibt es bewölkt, und in den Morgenstunden zieht Regen auf. Bis auf zwei Grad kühlt es in der Nacht ab.