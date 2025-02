In Berlin und Brandenburg ist Sonnenschein am Mittwoch Mangelware. Dafür bleibt es tagsüber mild.

Mit Wolken und zeitweise Regen ist in Berlin und Brandenburg zu rechnen. (Symbolbild)

Berlin und Brandenburg - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf regnerisches Wetter und einen grauen Himmel einstellen. Bei einer Höchsttemperatur von zehn Grad ist tagsüber an einigen Orten mit Regen oder Sprühregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht auf Donnerstag fallen die Temperaturen auf bis zu null Grad. Im weiteren Verlauf werde sich der Himmel zwar den Angaben nach in einigen Regionen auflockern - es bleibe jedoch teils neblig-trüb. Auch auf Glätte sollten sich insbesondere Autofahrer einstellen.

Am Donnerstag verhält es sich laut DWD-Angaben ähnlich. Bei bis zu zehn Grad sei gebietsweise mit heiterem Wetter zu rechnen, gegen Nachmittag und Abend werde jedoch vor allem in Nord- und Westbrandenburg Regen erwartet. Auf bis zu minus ein Grad sinken die Temperaturen in der Nacht zum Freitag, stellenweise fällt etwas Regen oder Schneeregen.