Grau und nass am Wochenende in Thüringen: Im Bergland Schnee

Erfurt/Leipzig - Bei meist grauem Himmel und verbreitet Glatteis geht es in Thüringen in das zweite Januar-Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst im Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei minus zwei und plus einem Grad noch zumeist niederschlagsfrei. In der Nacht zum Samstag regnet es etwas. Oberhalb von 600 Metern schneit es.

Am Samstag bleibt der Himmel der Vorhersage zufolge wolkenverhangen und gelegentlich fällt etwas Regen oder Schneeregen. In der zweiten Tageshälfte nehmen bei plus einem bis plus vier Grad von Nordwesten her die Niederschläge zu. Oberhalb von 600 Metern schneit es. Ähnlich geht es am Sonntag weiter. Es wird stark bewölkt, Schauer fallen im Tiefland meist als Regen und oberhalb von 400 Metern als Schnee. Die Temperaturen steigen auf bis zu drei Grad.