Granate am Bratwurstmuseum in Mühlhausen gefunden

Mühlhausen - Für die Bergung einer Panzerabwehrgranate ist ein Teil des Geländes des Bratwurstmuseums in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) gesperrt worden. Die Granate wurde am Mittag bei Bauarbeiten gefunden, wie die Polizei mitteilte. Demnach besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Allerdings müssten sich Besucher auf Einschränkungen einstellen, der Betrieb des Museums sei nicht betroffen.

Den Angaben zufolge kümmert sich eine Firma um die Bergung der Granate. Laut einem Sprecher wird gefundene Munition in der Regel nur geborgen und gegebenenfalls an einem anderen Ort kontrolliert gesprengt. Der Einsatz soll in den frühen Abendstunden beendet sein. Am Wochenende findet in dem Museum ein Pyrofestival statt.