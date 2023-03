Berlin - Der britische Musiker Graham Nash (81) kommt im September für drei Konzerte nach Deutschland. Tickets für die Auftritte der Folk-Rock-Legende in München (6.), Berlin (8.) und Hamburg (9.) sind seit Montag erhältlich, wie die Deag Deutsche Entertainment AG mitteilte. Zuvor sei im Rahmen seiner Welttournee auch ein Konzert (5. September) in Zürich geplant.

Die Tournee markiert demnach das 60. Jubiläum der ersten Single-Veröffentlichung „(Ain't That) Just Like Me“ von Nash' erster Band The Hollies. Der Musiker werde zudem ein Best-of der Songs aus seiner Karriere spielen, hieß es. Nach The Hollies gründete Nash mit David Crosby und Stephen Stills die Band Crosby, Stills and Nash (CSN), zu der später auch Neil Young gehörte (CSNY). In dieser Formation trat sie auch beim berühmten Woodstock-Festival 1969 auf.