Wolfsburg - 2009 schossen Edin Dzeko und Grafite den VfL Wolfsburg gemeinsam zur deutschen Fußball-Meisterschaft. 14 Jahre später ist zumindest der Bosnier Dzeko immer noch für Inter Mailand aktiv und will an diesem Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Endspiel gegen Manchester City zum ersten Mal die Champions League gewinnen. „Ich glaube an ihn“, sagte sein ehemaliger Sturmpartner Grafite den „Wolfsburger Nachrichten“ vor diesem Finale. „Ich bin beeindruckt, wie er immer noch trifft, auch mit seinem linken Fuß. Er macht es für Inter sehr gut.“

Der Brasilianer Grafite (44) beendete seine Laufbahn bereits 2018 und arbeitet jetzt als Experte für das brasilianische Fernsehen. Der 37-jährige Dzeko machte nach seinem Weggang aus Wolfsburg die international größere Karriere und spielte bereits vier Jahre für Manchester City und sechs Jahre für AS Rom, bevor er 2021 zu Inter ging. In der Wolfsburger Meistersaison 2008/09 schossen beide zusammen 54 Tore für den VfL und brachen damit einen Bundesliga-Sturmduo-Rekord von Gerd Müller und Uli Hoeneß aus dem Jahr 1972 (53).