Megastar Cher hat einen Bambi bekommen - aber was war nur mit Thomas Gottschalk los?

Grünwald - Moderator Thomas Gottschalk hat bei der Bambi-Verleihung für Irritationen gesorgt. Der 75-Jährige wirkte bei der Übergabe des Preises an Megastar Cher fahrig, verhaspelte sich, sprach auffallend langsam und nicht immer zusammenhängend. Einmal stellte er sich sogar vor die Preisträgerin - fragte sie dann aber doch, ob sie etwas sagen wolle.

Die 79-Jährige war bei der Preisverleihung in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München als „Legende“ mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Sie kennt Gottschalk von mehreren Besuchen in seiner früheren ZDF-Show „Wetten, dass..?“

Chers Auszeichnung war der letzte Programmpunkt vor dem Ende der Verleihung.