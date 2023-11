Erfurt/Magdeburg - Mit zahlreichen Gottesdiensten wird am kommenden Sonntag in Thüringen und Sachsen-Anhalt die Eröffnung der ökumenischen Friedensdekade gefeiert. Bis zum 22. November bieten dazu die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) neben Gottesdiensten und Friedensgebeten auch Konzerte, Lesungen, Vorträge, Kino, Ausstellungen und Tagungen an. Die Veranstaltungen stünden unter dem Motto „sicher nicht - oder?“, wie die EKM am Mittwoch weiter mitteilte.

Mit dem Motto greifen die Trägerorganisationen - die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland - die zunehmenden Verunsicherungen auf, die angesichts unzähliger Kriege, den Folgen des Klimawandels sowie den Krisen- und Inflationserfahrungen zu spüren seien. Die Idee zur Friedensdekade stammt aus den Niederlanden. In West- und Ostdeutschland wurde sie gleichzeitig im Jahre 1980 aufgenommen.

Im Mittelpunkt stehen die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die Friedensdekade findet immer in der Zeit vom drittletzten Sonntag des Kirchenjahres bis zum Buß- und Bettag statt.