Goslarer sind zur Wahl aufgerufen. Sie sollen entscheiden, ob sich die Stadt an den Kosten einer neuen Veranstaltungshalle beteiligen soll. Vom Ausgang der Wahl hängt die Zukunft eines Quartiers ab.

Goslar - Bekommt Goslar ein neues Tagungszentrum? Darüber stimmen die Einwohner der Kaiserstadt bei einem Bürgerentscheid am Sonntag ab - auch wenn es bei der Abstimmung nur um einen Teil des geplanten Tagungszentrums geht. Denn konkret wird am Sonntag nur darüber abgestimmt, ob sich die Stadt an den Kosten für eine neue Veranstaltungshalle beteiligen soll.

Hintergrund ist, dass rund um das welterbegeschützte Kaiserpfalz-Gebäude das sogenannte Kaiserpfalzquartier mit einem Tagungshotel, einer Tiefgarage und eben einer Veranstaltungshalle entstehen soll. Und: Der Investor hatte sein Engagement in einem Interview mit der „Goslarschen Zeitung“ davon abhängig gemacht, dass sich die Stadt finanziell an der Halle beteiligt.

Goslar Bürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD) hatte zuletzt immer wieder für das Projekt geworben. Das geplante neue Quartier sei wichtig für den Tagungsstandort Goslar und die Stadt habe auch ausreichend Geld für die Kostenbeteiligung, sagte sie etwa im Rahmen des Verkehrsgerichtstages in Goslar im Januar. Die Stadt rechnet laut einem Vortrag aus dem Dezember mit Kosten in Höhe von etwa 17 Millionen Euro für die Veranstaltungshalle. Kritiker bemängelten an dem Vorhaben unter anderem, dass es architektonisch nicht zum angrenzenden Welterbe passe.