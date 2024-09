Erst Freibad, nun Park: Peter Fox gibt ein weiteres spontanes Kostenlos-Konzert in Berlin. Wieder an einem Ort, der in jüngerer Zeit für Negativ-Schlagzeilen sorgte.

Berlin - Auf das Columbiabad folgt der Görlitzer Park: Der Berliner Musiker Peter Fox („Haus am See“) tritt erneut spontan und kostenlos an einem Ort auf, der wegen Kriminalität in der öffentlichen Diskussion steht. Am Samstagabend (18.00 Uhr) gibt es in dem Park in Kreuzberg eine „Blockparty“, bei der unter anderem auch die Rapperin Wa22ermann, der Rapper 44Grad und der Sänger Kane auf der Bühne stehen. Den Flyer für das Konzert veröffentlichte Peter Fox in seiner Instagram-Story.

Der Berliner Senat will um den Görlitzer Park einen Zaun bauen, um die Drogenkriminalität und Auseinandersetzungen in der Grünanlage einzudämmen. Initiativen wollen einen Zaun und die nächtliche Schließung des Parks verhindern. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wehrt sich gegen die geplante Umzäunung auch mit rechtlichen Mitteln.

Anfang September hatte der Seeed-Sänger Fox mit weiteren Berliner Musikern mehrere Tausend Fans zu einer „Pool Party“ ins Columbiabad gelockt. „Wir wollten etwas an einem Ort machen, der zuletzt sehr viel negative Presse hatte. Lasst uns hier heute Spaß haben“, sagte er. Das Freibad in Neukölln war im Sommer vergangenen Jahres wegen gewaltbereiter Jugendlicher mehrfach geräumt worden. Danach waren die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden.