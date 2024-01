Berlin - Die Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik („Wer wir sind“) erhält den Heinrich-Mann-Preis 2024 der Berliner Akademie der Künste. Das essayistische Werk Goreliks liefere einen bedeutenden Beitrag zu den politischen und literarischen Debatten der Gegenwart, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Akademie. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für Essayistik soll am 27. März 2024, dem Geburtstag Heinrich Manns (1871-1950), in der Akademie der Künste am Pariser Platz verliehen.

Die Arbeit als Schriftstellerin und Essayistin der in Sankt Petersburg geborenen Gorelik ist aus Sicht der Jury geprägt vom „Ringen um das richtige Wort, um den angemessenen Grad von schriftstellerischer Involviertheit in die Zeithistorie“. In Romanen oder Beiträgen zum aktuellen politischen Geschehen nähere sich die Autorin ihren Themen stets nachdenklich, abwägend und mit großer stilistischer Feinheit.

Den Heinrich-Mann-Preis erhielten zuletzt György Dalos (2023), Lothar Müller (2022) und Kathrin Passig (2021).