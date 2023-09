„Gorch Fock 1“ und „Greif“ in Stralsunder Werfthalle

Stralsund - Mit der „Gorch Fock 1“ und der „Greif“ werden aktuell gleich zwei größere Traditionssegler auf der Volkswerft Stralsund saniert. Am Mittwoch (10.00 Uhr) stellen die Verantwortlichen die Arbeit an den Schiffen vor, die laut Stadt derzeit nebeneinander in der großen Schiffbauhalle liegen.

Das mehr als 80 Meter lange ehemalige Segelschulschiff „Gorch Fock 1“ ist das Schwesterschiff des derzeitigen Segelschulschiffs der Deutschen Marine, der „Gorch Fock“. Die Stadt Stralsund hat es übernommen. Für mehrere Millionen Euro soll unter anderem die Schwimmfähigkeit für die Zukunft gesichert werden, damit es wieder als Museumsschiff in Stralsund dienen kann.

Auch die mehr als 40 Meter lange „Greif“ diente einst als Ausbildungssegler. Sie gehört der Stadt Greifswald. Die umfassende Sanierung soll es wieder seetüchtig machen.