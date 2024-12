Mitten im Weihnachtsmarkttrubel wird ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts von der Gondel einer Riesenschaukel am Kopf getroffen. Der Mann befindet sich in kritischem Zustand.

Berlin - Auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin ist der Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts von der herunter schnellenden Gondel einer Riesenschaukel am Hinterkopf getroffen und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige hatte sich am Mittwochabend versehentlich in den Schwenkbereich des Fahrgeschäfts begeben, wie die Polizei mitteilte. Demnach fiel er nach dem Schlag zu Boden und war sofort bewusstlos. Sein Zustand sei kritisch, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Besucher des Weihnachtsmarkts im Bezirk Lichtenberg zog den Mann nach dem Unglück aus dem Gefahrenbereich. Mehrere Menschen leisteten Erste Hilfe. Der 20-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo er seitdem auf der Intensivstation behandelt wird.

Die Polizei stellte fehlende Sicherheitsvorkehrungen an dem Fahrgeschäft fest. So gab es keine Barriere zwischen dem Arbeits- und dem Schwenkbereich. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit wird das Fahrgeschäft überprüfen. Gegen den 46 Jahre alten Vorarbeiter des Fahrgeschäfts wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.