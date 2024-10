Goldfische tummeln sich in zwei Brunnen in Weimar: Unbekannte haben die Tiere dort ausgesetzt. Das Veterinäramt sucht nach dem Vorbesitzer - und bittet um Mithilfe.

Goldfische in Brunnen in Weimar ausgesetzt

Unbekannte haben mehrere Goldfische in zwei Brunnen in Weimar ausgesetzt. (Symbolbild)

Weimar - Ungewöhnliches Bild in zwei städtischen Brunnen in Weimar: Insgesamt sieben Goldfische wurden von Unbekannten dort ausgesetzt. Wie die Stadt mitteilte, fingen Mitarbeiter des Tierheims sowie der Brunnenmeister die Tiere am Dienstagmorgen aus den Brunnen. Sechs Goldfische schwammen demnach im Brunnen am Herderplatz, einer wurde im Löwenbrunnen ausgesetzt.

Die Tiere seien inzwischen bei einem Bürger mit Gartenteich, hieß es. Im Tierheim können den Angaben zufolge keine Teichfische untergebracht werden. Das Veterinäramt bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vorherigen Besitzer. Den Angaben zufolge wurden die Tiere in der Nacht auf Dienstag dort ausgesetzt. Demnach handelt es sich bei Goldfischen um Wirbeltiere, sie unterliegen damit dem Tierschutzgesetz. Das Aussetzen stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar und kann nach Angaben der Stadt zu hohen Geldbußen führen.