Potsdam - Ein Hoch über Mitteleuropa beschert den Menschen in Berlin und Brandenburg goldene Herbsttage mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, wird der Mittwoch bei maximal 14 bis 16 Grad zumeist heiter. Im Tagesverlauf ziehen von Norden her Wolken auf, die gegen Abend wieder weniger werden. In der Nacht bildet sich von der Uckermark bis zur Oberlausitz gebietsweise dichter Nebel.

Nach der Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern herrscht dann am Donnerstag bei bis zu 16 Grad viel Sonnenschein. Es weht nur ein schwacher Wind. Und auch der Freitag wird der Vorhersage zufolge sonnig, zeitweise wolkig und trocken. Die Temperatur steigt auf Werte um 14 Grad in der Uckermark und bis 17 Grad im Fläming. Nachts müssen vor allem Autofahrer auf Nebel achten.