Weimar - Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar hat bald wieder einen offiziellen Direktor. Der in Jena promovierte Historiker Christian Hain wird zum 1. Juli die Geschicke des 1885 gegründeten Archivs lenken, wie die Klassik Stiftung Weimar am Dienstag mitteilte. Er leitet das Archiv schon seit April 2022 kommissarisch. Hain habe sich in der Zeit große Verdienste erworben und sich gegen hochrangige Bewerbungen durchgesetzt, hieß es von der Stiftung. Das Archiv ist nach Stiftungsangaben das älteste Literaturarchiv der Welt.