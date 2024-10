Gnabry will in Nationalteam zurück - Kompanys Offensivfreude

Birmingham - Serge Gnabry vom FC Bayern München hofft auf eine baldige Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe schonmal gesagt, dass es wenig Schlimmeres gibt, als so ein Event wie die EM im eigenen Land zu verpassen. Das war extrem bitter - aber irgendwann muss man es auch abhaken“, sagte der 29-Jährige vor dem Champions-League-Spiel am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Aston Villa.

„Deshalb würde ich mich sehr freuen, wieder für Deutschland spielen zu dürfen, nachdem ich lange weg war“, sagte Gnabry. In dieser Woche nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (11.10.) und die Niederlande (14.10.) in der Nations League.

Viel Pech in vergangener Saison

Wegen zahlreicher Verletzungen in der vergangenen Saison war Gnabry nur zu zehn Einsätzen in der Bundesliga gekommen. Nach einem Muskelbündelriss im Mai verpasste er eben auch die Heim-EM mit der deutschen Nationalmannschaft.

„Die letzten Wochen und Monate waren sehr viel besser als das Ende der Rückrunde. Diese Saison fühle ich mich gut, hatte länger Pause, habe auch leider die EM verpasst. Meinem Körper geht's jetzt gut. Ich freue mich wieder, viel zu spielen“, sagte der 29-Jährige. In dieser Saison ist er bislang gesetzt. In sieben Pflichtspielen war er an fünf Treffern als Torschütze oder Vorbereiter beteiligt.

Spekulationen - kein Thema für Gnabry

Im Sommer wurde wiederholt über die Zukunft von Gnabry spekuliert. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und habe mir noch keinerlei Gedanken gemacht, den FC Bayern zu verlassen. Ich wollte nie weg vom FC Bayern, auch als die Gerüchte aufkamen“, sagte er.

Gnabry bringt aus seiner Zeit beim FC Arsenal und West Bromwich Albion England-Erfahrung mit. „Ich war sehr jung, als ich zu Arsenal kam, dann kam ich zu West Brom, stand nicht so viele Minuten auf dem Platz, das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich habe tolle Menschen kennengelernt und war danach sehr motiviert zu zeigen, wozu ich in der Lage bin“, sagt Gnabry. „Eine schwierige Zeit macht einen immer hungriger und motiviert einen nur noch mehr.“ Mit dem FC Bayern gelang Gnabry auf der Insel einst Besonderes: Am 1. Oktober 2019 glückte ihm beim 7:2 gegen Tottenham einst ein Viererpack.

Kompanys Lob

Trainer Vincent Kompany jedenfalls freut sich über seine treffsichere Offensive. „Wir sind sehr froh, dass viele Jungs im offensiven Bereich gute Leistungen gebracht haben. Ich bin überzeugt, dass diese Spieler zur Spitze gehören - auch Serge gehört dazu. Genau wie Michael, wie Kingsley, wie Mathys - ich hoffe, ich vergesse keinen“, sagte der neue Coach.