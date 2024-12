Ein Schornsteinfeger wird für eine Frau in Not zum Retter. (Symbolbild)

Hagenburg - Ein Schornsteinfeger ist für eine Frau in Hagenburg im Landkreis Schaumburg zum Glücksbringer in der Not geworden. Der Mann hörte zufällig die Hilferufe der 87 Jahre alten Frau, die in ihrer Wohnung gestürzt war, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Sie hatte sich verletzt und konnte sich nicht bewegen. Der Schornsteinfeger alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Nachdem die Feuerwehr die Tür aufgebrochen hatte, konnte die verletzte Frau am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer.