Celle - Zwei Geschwister im Alter von 21 und 24 Jahren haben bei einem schweren Autounfall zwischen Celle und Winsen Glück im Unglück gehabt. Am Donnerstagabend habe der 21-Jährige seine drei Jahre ältere Schwester aus Celle abgeholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf dem Rückweg sei es zu einem „spektakulärem Verkehrsunfall“ gekommen: Auf der Fahrt in Richtung Winsen kam der Wagen des jungen Mannes demnach aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, geriet beim Gegenlenken ins Schleudern, rutschte mit der Front in einen Graben und landete auf dem Dach. Die Geschwister blieben unverletzt.