Weltweite Zollpolitiken und die geopolitische Situation sind dem Geschäft nicht zuträglich. Was das Dax-Unternehmen aus Südniedersachsen für 2026 erwartet.

Holzminden - Aromahersteller Symrise rechnet 2026 mit wenig Wachstum. Nicht zuletzt wegen der Entwicklung bei den Zöllen sei die Nachfragesituation herausfordernd, teilte das Unternehmen aus dem südniedersächsischen Holzminden mit. Auch die geopolitisch unsichere Lage mache sich bemerkbar.

Konkret plant Symrise mit einem organischen Wachstum - also ohne Übernahmen oder Wechselkurseffekte - von 2 bis 4 Prozent. Im ersten Quartal werde der Umsatz sogar vermutlich leicht sinken. Im Vorjahr erreichte der Dax-Konzern einen Umsatz von 4,93 Milliarden Euro und damit 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis unter dem Strich sank um fast die Hälfte auf knapp 250 Millionen Euro.

Symrise gehört zu den weltweit größten Herstellern von Duft- und Aromastoffen. Der Konzern beliefert unter anderem Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 11.000 Mitarbeiter und Kunden in 150 Ländern.