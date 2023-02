Berlin - Die Berlinale hat dem Kanzleramt in Berlin am Mittwoch zu etwas mehr Glitzer und Glamour verholfen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Kulturstaatsministerin Claudia Roth empfingen am Nachmittag die Wettbewerbsjury der internationalen Filmfestspiele. Gut eine halbe Stunde dauerte das Gespräch zwischen der politischen Spitze und den Filmgrößen.

Präsidentin der siebenköpfigen Jury ist in diesem Jahr die 32 Jahre alte US-Schauspielerin Kristen Stewart („Spencer“). Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen handelt Stewart unter den 19 Produktionen im Wettbewerb den Goldenen Bären und die Silbernen Bären aus.

Neben Stewart gehören die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani (39), die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach (55), ihr rumänischer Kollege Radu Jude (45), die US-amerikanische Casting-Direktorin Francine Maisler (61), die spanische Regisseurin Carla Simón (36) und der chinesische Regisseur und Produzent Johnnie To (67) zur Jury der 73. Berlinale.

Die elftägige Berlinale, die an diesem Donnerstag eröffnet wird, zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.