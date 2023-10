Quedlinburg - Die Gleise der Selketalbahn sollen in den kommenden Wochen saniert werden. Die Maßnahmen in der November-Sperrpause dienten der Sicherheit und dem Fahrkomfort der Gäste, erklärte ein Sprecher der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Montag. Am 30. November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Die Selketalbahn ist der Ursprung der Harzer Schmalspurbahnen. Am 7. August 1887 wurde die Strecke Gernrode - Mägdesprung eröffnet. Die Bahn fährt unter anderem zwischen Quedlinburg und Hasselfelde.

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist einen Meter breit. Die 25 Dampflokomotiven des Unternehmens, von denen bis zu zehn gleichzeitig unterwegs sind, sind eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Harz.