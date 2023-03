Hannover - Niedersachsens Gleichstellungsminister Andreas Philippi sieht sich selbst als Feminist. „Wer für die Gleichberechtigung der Geschlechter eintritt, ist Feminist. Also ja, ich bin Feminist“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Er betonte, auch Männer müssten Fraueninteressen vertreten. „Frauen zu stärken ist doch kein Thema, das nur Frauen etwas angeht“, sagte Philippi.

Der Minister sprach sich in dem Interview auch für ein Paritätsgesetz aus, mit dem die Hälfte der Sitze im Landtag an Frauen gehen müsste. „50 Prozent unserer Gesellschaft sind weiblich. Da ist es doch nicht mehr als recht, wenn auch 50 Prozent der Sitze in den Parlamenten durch Frauen besetzt werden“, sagte Philippi. Für eine Verfassungsänderung fehlt den Regierungsfraktionen SPD und Grünen allein jedoch die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag.

Anlässlich des Frauentags am 8. März hatte Philippi bereits am Dienstag erklärt, dass eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern „noch weit entfernt“ sei und einiges getan werden müsse, bis die Gleichstellung in allen Bereichen gelebte Wirklichkeit werde.