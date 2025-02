Berlin - Bei Schnee und Eis sind in Berlin zahlreiche Menschen ausgerutscht und gestürzt und haben sich zum Teil schwer verletzt. Das Unfallkrankenhaus Berlin (UBK) berichtete, dass „Glätteopfer“ am Freitag verstärkt in der Rettungsstelle in Marzahn erschienen seien.

Viele dieser Patienten hätten Knochenbrüche erlitten, oft an den Händen. Auch viele Prellungen etwa am Steißbein, an Rippen oder Knöcheln seien dabei, ebenso Platzwunden am Kopf.

Allein im Unfallkrankenhaus seien am frühen Vormittag rund 20 Menschen nach Stürzen versorgt worden, hieß es. Die Zahl werde im Laufe des Tages noch deutlich steigen, auch weil andere Krankenhäuser um Übernahme von Patienten baten.