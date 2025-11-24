In Sachsen sagt der Deutsche Wetterdienst Glätte voraus: Schnee und Regen sorgen für gefrierende Straßen.

Dresden - In Sachsen kommt es zum Wochenstart zu Schnee und Glätte. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist vielerorts mit Glätte zu rechnen, da es durch den Schneefall zu überfrierenden Straßen kommen kann. In Ostsachsen sind am Morgen sogar bis zu zwei Zentimeter Neuschnee möglich.

Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf. Ab dem späten Nachmittag wird vereinzelt Regen erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, im Bergland bei minus 3 bis 1 Grad. Auf dem Fichtelberg kann es zu stürmischen Böen kommen.

Glätte auch am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag kann Regen oder Schneeregen fallen, im Bergland Schnee. Gebietsweise bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 1 bis minus 1, im Bergland auf 0 bis minus 4 Grad.

Am Dienstag bleibt es überwiegend bedeckt. Zum Abend hin setzt Regen oder Schneeregen ein, im höheren Bergland auch leichter Schneefall. Die Temperaturen erreichen 1 bis 4 Grad, im Bergland minus 3 bis 1 Grad. Es besteht weiterhin Glättegefahr.