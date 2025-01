Am Morgen kann es in der Hauptstadtregion glatt werden. Erst fällt Regen, später lockert es auf. Nachts kann es Schnee geben.

Berlin/Potsdam - Auf den Straßen und Gehwegen in Berlin und Brandenburg kann es am Morgen rutschig werden. Durch gefrierenden Regen bilde sich mancherorts Glatteis, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Regenwolken ziehen von West nach Ost, vorübergehend fallen auch Schneeregen oder nasser Schnee. Dabei liegen die Temperaturen zunächst noch bei bis zu minus 1 Grad. Bis Mittag wird es milder mit Höchstwerten zwischen 3 und 5 Grad. Ab dem Nachmittag ist es überwiegend trocken. Die Wolkendecke lockert etwas auf.

Nachts sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 3 und 0 Grad. Nach Mitternacht kommt von Westen her wieder Regen, der sich teils mit Schnee mischt.

Wochenende mit Wolken und Regen

Auch am Freitag rechnen die Wetterexperten mit etwas Regen, zunächst nur im Nordwesten, am Abend auch in den übrigen Landesteilen. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad in der Uckermark und maximal 8 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. In der Nacht zum Samstag bleibt es gebietsweise nass. Die Werte sinken auf 5 bis 3 Grad.

Das Wochenende beginnt ebenfalls mit vielen Wolken und zeitweise Regen. Am Samstag wird es deutlich milder mit Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad.