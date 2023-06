Magdeburg - Das Glasfasernetz in Sachsen-Anhalt soll nach dem Willen der Landesregierung weiter ausgebaut werden. Bis 2030 sollen alle Haushalte und Unternehmen im Land über einen entsprechend schnellen Internetanschluss verfügen, sagte Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) am Montag bei einer Veranstaltung in Magdeburg. Allerdings gab die Ministerin auch zu, dass der Ausbau an vielen Stellen noch deutlich zu lange dauere. Häufig dauere es bis zu sieben Jahre, bis Projekte realisiert würden.

Glasfaser ersetzt an vielen Orten die klassischen Telefonleitungen. Dadurch sind höhere Geschwindigkeiten von 1000 Megabit und mehr möglich. Derzeit hätten etwas mehr als 30 Prozent der Haushalte und Unternehmen in Sachsen-Anhalt einen entsprechenden Gigabit-Zugang, betonte die Ministerin. Allerdings ist die Spannbreite in den Regionen des Landes sehr groß. Während in Dessau-Roßlau beispielsweise mehr als 71 Prozent der Haushalte und Unternehmen schnelle Glasfaseranschlüsse haben, sind es im Landkreis Börde, in Anhalt-Bitterfeld oder in Mansfeld-Südharz nach Ministeriumsangaben unter 20 Prozent.

Für TV-Streaming oder Videokonferenzen reichten Geschwindigkeiten von mehr als 50 Megabit aus, sagte Ministerin Hüskens. Rund 90 Prozent in Sachsen-Anhalt seien mit entsprechenden Anschlüssen ausgestattet. Im Vergleich zum vergangenen Jahr änderte sich dieser Anteil allerdings kaum. Dennoch betonte Hüskens: „Die weißen Flecken sind nahezu verschwunden.“ Die Grundversorgung in Sachsen-Anhalt sei hergestellt.

Um den Glasfaserausbau voranzutreiben stellte die Landesregierung auf dem 2. Glasfasertag in Magdeburg am Montag auch ein neues Förderprogramm vor. Bis zu 170 Millionen Euro würden von Seiten des Bundes allein in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. Kritik kam allerdings vom Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, Andreas Dittmann (SPD). Die Frist zur Einreichung von Bewerbungen sei bis Mitte Oktober viel zu kurz. Dies sei für die Kommunen nicht zu schaffen, wenn man nicht eh schon Pläne in der Tasche habe. „Das ist schon starker Tobak“, sagte Dittmann. Beim Glasfaserausbau sei noch viel Luft nach oben.