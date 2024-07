Ein Zeuge machte die Behörden auf Schäden an einer Kopflinde aufmerksam. Ermittler gehen davon aus, dass eine schädliche Substanz durch die Löcher in den Baum eingebracht wurde.

Giftangriff? Löcher in 75 Jahre alten Baum gebohrt

Unbekannte Täter haben Löcher in einen 75 Jahre alten Baum gebohrt (Symbolfoto).

Barleben - Unbekannte Täter haben in Barleben (Landkreis Börde) Löcher in einen 75 Jahre alten Baum gebohrt und diesen vermutlich vergiftet. Ein Zeuge habe die Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass die Kopflinde im Ortsteil Meitzendorf massive Trockenschäden aufweise und auch der Boden unter dem Baum stark geschädigt sei, teilte die Polizei mit. Bei der Begutachtung des Baumes wurden drei tiefe Bohrlöcher mit einem Durchmesser von drei Zentimetern festgestellt. Es sei davon auszugehen, dass eine schädliche Substanz durch diese Löcher in den Baum eingebracht worden sei. Die Polizei bittet um Hinweise. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.