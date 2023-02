Giffey will Bilanz: Was ist bei der Wahl passiert?

Berlin - SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey sieht auch mit ihren bisherigen Koalitionspartnern Grünen und Linken erheblichen Gesprächsbedarf. Die drei Parteien haben sich für Dienstagnachmittag zu einer Sondierungsrunde zu dritt verabredet. „Ich denke, dass es morgen sehr stark um den Umgang miteinander geht, um ein Bilanzziehen, ein Stück weit analysieren, was ist da eigentlich bei der Wahl passiert“, sagte Giffey am Montag nach einem Sondierungstreffen mit der CDU.

Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin bei der Wiederholungswahl vor gut einer Woche wünscht sich eine gemeinsame Analyse von SPD, Grünen und Linken: „Was sind die Punkte, warum alle drei Koalitionspartner Stimmen verloren haben? Da muss man auch kritisch miteinander umgehen.“

Giffey wies darauf hin, dass sich SPD, Grüne und Linke 2021 auf einen Koalitionsvertrag verständigt hätten. „Der ist geeint worden für fünf Jahre. Wir haben die Richtlinien für die Regierungspolitik, die eigentlich für fünf Jahre gelten.“ Dennoch müsse besprochen werden, was sich auch dann ändern müsse, wenn man sich darauf einige, die Zusammenarbeit gegebenenfalls fortzusetzen.

„Die Berlinerinnen und Berliner haben sich klar Veränderung gewünscht. Einfach so weiter machen geht nicht“, sagte Giffey. „Egal welche Landesregierung am Ende die Verantwortung übernimmt, es müssen Dinge in entscheidenden Themen verändert werden.“ Ihr sei das Thema sozialer Wohnungsbau besonders wichtig, die Frage, wie die Stadt bezahlbar bleibe, aber auch die innere Sicherheit, die Verwaltungsreform und der Umgang mit Verkehrsthemen.