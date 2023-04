Berlin - Nach dem schlechten Start der Koalition mit der CDU will die Berliner SPD-Führung in den nächsten Wochen auf die Bedürfnisse der gespaltenen Partei eingehen. Bei dem Landesparteitag am 26. Mai müsse man das Ergebnis der Wiederholungswahl im Februar auswerten und auch „über die inhaltliche Ausrichtung der Partei“ sprechen, sagte die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Freitag. Giffey ist nach ihrer Zeit als Regierende Bürgermeisterin nun Wirtschaftssenatorin. Man müsse auch dafür sorgen, „dass die Partei wieder zusammenkommt“ und „dass wir wieder zusammenfinden“, betonte Giffey mit Blick auf die knappe Mitgliederentscheidung über die Koalition mit der CDU.

Zuvor hatte der Berliner Abgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende Lars Rauchfuß gesagt, die SPD müsse nun zwei Wahlschlappen aufarbeiten. Außerdem sei der Widerstand gegen die Koalition mit der CDU noch größer als gedacht. „Es ist an der Zeit, politische Verantwortung zu übernehmen.“

Der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) war am Donnerstag erst im dritten Anlauf gewählt worden, obwohl CDU und SPD im Abgeordnetenhaus zusammen über eine klare absolute Mehrheit verfügen.