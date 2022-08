Giffey: 9-Euro-Folgeticket „schöner“ mit Tarifgebiet C

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will bei einem Berliner Nachfolger für das 9-Euro-Ticket möglichst auch das Umland in Brandenburg einbeziehen. „Wenn wir es nur als Berliner Weg machen, wäre es nur für die Tarifgebiete AB. Schöner wäre, bis ins Tarifgebiet C reinzugehen“, sagte Giffey am Montag der RBB-Welle radioeins. „Das müssen wir jetzt mit dem Verkehrsverbund abklären.“

Brandenburg hatte sich am Wochenende irritiert über den Vorstoß gezeigt. Dieser sei nicht abgesprochen, hieß es aus der Landesregierung in Potsdam. Beide Länder legen ihren Nahverkehrstarif im gemeinsamen Verkehrsverbund fest.

Giffey sagte, man könne in Berlin durchaus noch in diesem Jahr etwas machen. „Sicher ist, dass der Bund in diesem Jahr nichts macht.“ Eine mögliche Anschlussfinanzierung werde erst nächstes Jahr greifen. „Aber wir müssen die Berlinerinnen und Berliner jetzt entlasten - im Herbst, im beginnenden Winter. Und wir müssen uns auch Gedanken machen, was wir auch von Landesebene leisten können.“