Berlin/Potsdam - Gewitter sind am Dienstagabend über Brandenburg gezogen. Der Deutsche Wetterdienst gab zwischenzeitlich etwa für die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Uckermark Warnstufe 3 von 4 aus - es könnten schwere Gewitter mit entwurzelten Bäumen und herabstürzenden Dachziegeln oder Ästen auftreten, hieß es.

Auch in den kommenden Tagen könnte es in Berlin und Brandenburg blitzen und donnern. In der Nacht zum Donnerstag sind laut Vorhersage vom Berliner Raum und der Mitte Brandenburgs bis in den Süden des Bundeslands erneut örtliche Gewitter möglich, vereinzelt mit Starkregen und Hagel.