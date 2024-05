Von Süden her kommt Gewitter auf Thüringen zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einigen Regionen vor Starkregen. Das Technische Hilfswerk hält sich angesichts der Wettermeldungen bereit.

Gewitter und teilweise Starkregen in Thüringen

Ein Regenbogen bildet sich vor dunklen Wolken. In Thüringen sind am Dienstag Gewitter und Starkregen möglich.

Erfurt - Nach einem sonnigen Dienstagmorgen müssen sich die Menschen in Thüringen auf Gewitter und teilweise starken Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist ab dem Nachmittag mit aufkommendem Regen und Unwettern zu rechnen. Abends seien dann südlich des Thüringer Waldes Starkregen und Sturmböen möglich. Die Temperaturen steigen tagsüber bis auf 25 Grad.

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprach am Dienstagnachmittag von „schauerartigem Regen, mit Gewittern durchsetzt“, die von Süden her über Thüringen ziehen. Lokal seien bis zu 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde möglich. Es sei aber noch unklar, wie lange es Regen in dieser Intensität geben werde.

Der DWD warnte am Dienstagnachmittag in den Landkreisen Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, und der Stadt Suhl vor starkem Gewitter. Nach Angaben des Sprechers bezieht sich die Warnung vor allem auf Starkregen mit möglichen Gewittern.

Die Landesverbände Sachsen und Thüringen des Technischen Hilfswerks teilten mit, dass sie aufgrund der „gemeldeten Wetter- und Warnlage für Sachsen und Thüringen eine erhöhte Einsatzbereitschaft“ eingerichtet hätten.