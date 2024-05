Bis zu 27 Grad warm wird es am Donnerstag in Niedersachsen und Bremen. Doch wirklich gutes Wetter gibt es dazu nicht.

Gewitter und Schauer in Niedersachsen und Bremen

Eine Gewitterfront zieht über ein Windrad in der südlichen Region Hannover hinweg.

Hannover/Bremen - Niedersachsen und Bremen müssen sich auf viel Wind und Regen, aber auch Sommertemperaturen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Donnerstag zwar mit Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad, auf den Inseln liegen die Temperaturen bei maximal 20 Grad. Allerdings wird es Windböen geben und in der Südwesthälfte kommen am Nachmittag Schauer und Gewitter auf.

In der Nacht zu Freitag lassen in der Südwesthälfte laut DWD die Schauer nach, die Temperaturen sinken auf 11 bis 15 Grad. Bis zum Wochenende halten sich die sommerlichen Temperaturen, aber es wird erneut Schauer und Gewitter geben. Am Samstag wird es dann kühler.