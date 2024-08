Gewitter, Starkregen und Sturmböen in Thüringen

Erfurt - Mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen müssen die Menschen am Nachmittag und Abend in Thüringen rechnen. Tagsüber ist es am Donnerstag zunächst trocken und sommerlich warm bei bis zu 29 Grad, im Bergland bis zu 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Ab dem Nachmittag steigt vor allem im Bergland das Gewitterrisiko an. Dabei kann es örtlich Starkregen und Sturmböen geben. Auch vereinzelte Unwetter in Form von heftigem Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter sind nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Freitag kommt Regen auf, teils schauerartig verstärkt mit Gewittern. Dabei besteht örtlich die Gefahr von mehrstündigem Starkregen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 14 Grad.

Am Freitag regnet es laut Vorhersage zeit- und gebietsweise bei bis zu 24 Grad, im Bergland bei bis zu 21 Grad.