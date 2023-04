Magedeburg - Gewitter, Regen und Windböen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, startet der Tag mit einigen Wolken und zunächst trocken. Gegen Mittag und Nachmittag treten vereinzelt Schauer auf, im Westen kann es zu Gewittern kommen. Im Harz werden Windböen erwartet, auf dem Brocken kommt es zeitweise zu Sturm - bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt, in der zweiten Nachthälfte treten Schauer auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad ab.

Am Freitag hält sich die dichte Wolkendecke und von Osten her zieht Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt, zum Teil regnet es kräftig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.

Der Samstag startet zunächst mit kräftigen Regenschauern am Vormittag. Im Tagesverlauf klingen sie etwas ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Nachts werden viele Wolken erwartet, gebietsweise regnet es. Dabei fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 5 und 8 Grad.