Regen, Hagel und Gewitter - das erwartet mehrere Gebiete in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Laut Deutschem Wetterdienst hält das ungemütliche Wetter noch bis in die Nacht an.

Erfurt - Auf eher ungemütliches Wetter können sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. In allen drei Bundesländern ist im Tagesverlauf teils mit Gewittern, Starkregen und Böen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach setzen die Gewitter gegen Nachmittag ein und halten bis zum Abend an. Auch kleinkörniger Hagel werde erwartet, hieß es.

In der gesamten Region liegen die Höchsttemperaturen den Tag über zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht auf Samstag fallen die Werte auf bis zu 12 Grad in Sachsen-Anhalt und auf bis zu 9 Grad in Sachsen und in Thüringen. Es sei weiterhin mit einzelnen Gewittern mit örtlichen Schauern zu rechnen, teilte der DWD mit.