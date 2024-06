Am Freitag ziehen Gewitter über Niedersachsen. Das restliche Wochenende bleibt jedoch bei sommerlichen Temperaturen weitestgehend trocken.

Gewitter in Niedersachsen erwartet

Hannover/Bremen - Am Freitag ziehen Gewitter über weite Teile Niedersachsens. Der Freitagvormittag ist zunächst stark bewölkt, ehe am Nachmittag und Abend insbesondere im Osten des Landes kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten sind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Lokal bestehe Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Temperaturen erreichen Werte um 18 Grad auf den Inseln sowie in der Osthälfte um 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag ziehen laut dem DWD Gewitter und Schauer bei Temperaturen um 14 Grad allmählich wieder ab, stellenweise könne es Nebel geben. Der Samstag zeigt sich wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen bewegen sich den Angaben zufolge zwischen 18 Grad auf den Inseln und 24 Grad in Hannover.

Der Sonntag bleibt trotz wechselnder Bewölkung weitestgehend trocken, nur vereinzelt ist demnach mit etwas Regen zu rechnen. Dabei sollen die Höchsttemperaturen 19 Grad auf Langeoog und 24 Grad in Hannover liegen.