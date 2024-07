Potsdam/Berlin - Die Berliner und Brandenburger müssen sich auf eine hohe Wärmebelastung bis in die Nacht zum Montag hin einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst demnach zwischen 31 und 34 Grad. Am späten Sonntagnachmittag und Abend wird zudem Unwetter in Form von Gewitter, Starkregen und Sturm erwartet. Es sollen Regenmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter fallen, vereinzelt können es auch bis zu 40 Liter werden.

Das Unwetter zieht am Nachmittag von der Prignitz über das Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming bis zum Elbe-Elster-Kreis. Am späten Abend sind auch im Berliner Raum Gewitter möglich. Neben kleinkörnigem Hagel erwarten die DWD-Meteorologen örtlich auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde, vereinzelt auch 90. Am Montag bleibt es demnach bewölkt, mit lokalen Regenschauern. Auch einzelne Gewitter sind weiter möglich. Die Höchsttemperaturen fallen auf 24 bis 27 Grad.



Die Nacht zum Dienstag soll ohne Niederschlag bleiben, bei 11 bis 15 Grad. Am Dienstag selber werden Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad erwartet, mit weiteren kleinen Schauern. Am Mittwoch sinken die Tagestemperaturen weiter auf 22 bis 24 Grad, bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind.