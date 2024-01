Feuerwerk explodiert am Himmel über dem Maschsee und dem Neuen Rathaus (Aufnahme mit langer Verschlusszeit).

Hannover - Die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen (GdP) und Verdi haben erneute Übergriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht verurteilt. Im Hinblick auf die angespannte Hochwasserlage sei eine solche zusätzliche Belastung nicht annehmbar, teilten die Gewerkschaften am Montag mit. Demnach kam es unter anderem in Hannover, Osnabrück, Göttingen und Bremerhaven zu gezielten Angriffen auf Rettungskräfte. Einige Einsatzkräfte seien auch mit Pyrotechnik beworfen worden.

„Es ist nicht hinnehmbar, dass haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte respektlos behandelt oder sogar angegriffen werden“, sagte der Vorsitzende des Verdi-Bundesfachvorstands Feuerwehr, Mario Kraatz. „Die ersten greifbaren Repräsentanten des Staates mussten erneut die Köpfe hinhalten und wir können nur hoffen, dass es diesmal nicht bei warmen Worten bleibt“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Kevin Komolka. Es müssten schnelle und harte Verurteilungen folgen.