Gewerkschaft und Arbeitgeber ringen um Hafenarbeiter-Löhne

Hamburg - Im festgefahrenen Konflikt um die Entlohnung der Arbeiter an Deutschlands Seehäfen ringen die Gewerkschaft und die Arbeitgeber seit Stunden um eine Lösung. Die am Mittag begonnenen Online-Gespräche dauerten am Nachmittag noch an, wie beide Seiten der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Ob die mittlerweile siebte Verhandlungsrunde auf eine Einigung oder eine erneute Eskalation zusteuert, war allerdings weder bei der Gewerkschaft Verdi, noch beim Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zu erfahren.

Zuvor war bekanntgeworden, dass am Donnerstag zum dritten Mal binnen wenigen Wochen gestreikt werden soll - diesmal für 48 Stunden. „Aber vorher verhandeln wir noch mal wieder“, hatte die Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth gesagt. Ein ZDS-Sprecher sagte: „Wir verschließen uns Gesprächen nicht.“ Er machte aber zugleich deutlich, dass es nach mehrfach nachgebesserten Angeboten der Arbeitgeberseite keine weiteren Aufstockungen auf der Lohnseite geben werde. „Mehr kann es nicht geben und wird es auch nicht geben.“

Ein weiterer Ausstand in den Seehäfen käme für die Hafenlogistiker zur Unzeit. Coronabedingt herrscht im globalen Verkehr von Container- und Frachtschiffen ohnehin schon lange großes Durcheinander. Ein neuerlicher Warnstreik droht, die Abläufe an den Kaikanten noch mehr aus dem Tritt zu bringen. Nach jüngsten Berechnungen am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) stecken in der Nordsee inzwischen mehr als zwei Prozent der globalen Frachtkapazität im Stau. Derzeit warten allein auf Ankerplätzen in der Deutschen Bucht rund 20 Frachter auf Abfertigung, die meisten mit Ziel Hamburg.