Gewalttat in Flüchtlingsunterkunft: Wachmann gestorben

Polizisten gehen am abgesperrten Tatort in der Potsdamer Geschwister-Scholl-Straße entlang.

Potsdam - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam ist am Donnerstag ein Wachmann gestorben. Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Theresia Jonitz. Zuvor berichtete die Berliner Zeitung „B.Z“.

„Der Täter ist auf der Flucht“, sagte die Sprecherin. Die Lage sei noch undurchsichtig. Weitere Angaben machte sie auf Nachfrage aber nicht. Die Polizei ist mit einem großen Kräfteaufgebot im Einsatz. Es gibt Absperrungen. Der Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen.